Barbera e lezioni sul vino: al via le attività di ONAV Vercelli per il 2023

Il calendario 2023 delle attività della Sezione ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vini) di Vercelli si preannuncia ricco di nuove iniziative. Due gli eventi già in calendario di particolare rilevanza. Il primo si terrà venerdì 27 gennaio alle 20.45 presso il Circolo Ricreativo di Vercelli (via G. Ferraris) e vedrà come protagonista la Tenuta Olim Bauda per una serata di degustazione con 6 etichette che ci porteranno ad approfondire il mondo della Barbera, e della Nizza DOCG in particolare, alla presenza dei produttori.

Sono inoltre aperte le iscrizioni per il corso “Quattro passi nel vino” percorso introduttivo sul mondo del vino in 4 lezioni che si terranno ogni giovedì a partire dal 2 febbraio (2, 9, 16, 23 febbraio) sempre presso il Circolo Ricreativo di Vercelli. (Link con i dettagli: https://www.onav.<wbr></wbr>it/corsi/piemonte/<wbr></wbr>SezioneVercelli/quattro-passi-<wbr></wbr>nel-vino-1-vercelli-2022-12-20<wbr></wbr>)

Per informazioni ed iscrizioni è possibile scrivere a vercelli@onav.it o contattare il delegato della sezione di Vercelli, Mauro Dal Buono tel. 3392155147