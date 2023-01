Scende in piazza il Comitato acqua pubblica

Non va assolutamente dimenticato che nel 2011 i cittadini italiani attraverso un referendum si erano espressi in tal senso quasi all’unanimità. Quindi ci rivolgiamo come sempre ai cittadini, che aspettiamo numerosi al gazebo (dalle ore 10 alle ore 18 circa in Via Cavour), probabilmente con una petizione per ribadire la volontà espressa nel 2011!