Tre cuccioli abbandonati in una scatola di cartone

Sono stati infilati in una scatola di cartone, chiusa con diversi strappi di nastro adesivo e lasciati in strada, nelle vicinanze del cancello dell'ecocentro di Crescentino.

A salvare tre cuccioli di cane, di piccola taglia, sono stati due operai della squadra manutenzioni e, pensando si trattasse di rifiuti abbandonati, si sono avvicinati per recuperarla. Quando hanno capito che, all'interno, c'erano dei cuccioli, hanno trasportato il tutto in un luogo sicuro e poi contattato i volontari del canile Balto, dove i cagnolini sono poi stati accolti.

Una storia, quella segnalata dal vice sindaco Luca Lifredi attraverso i social, che lascia l'amaro in bocca e che ha dato a decine di commenti feroci. Effettuati i controlli sanitari previsti dalla legge a tutela della loro salute, anche i cuccioli trovati sabato verranno messi in adozione. «Ringrazio i volontari del canile Balto per il loro lavoro quotidiano», conclude Lifredi.