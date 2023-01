Renate-Pro Vercelli, parità dopo 45'.

Renate-Pro Vercelli

Marcatori





Commento primo tempo

Una buona Pro Vercelli, che attacca alto il Renate e pressa, ma che non concretizza. Prestazione sicuramente migliore rispetto alle ultime due partite. Nessuna occasione da gol per entrambe le squadre (la Pro ha creato di più, ma negli ultimi metri non ha punto). Bene il centrocampo, vebe Vergara.





Primo tempo

Angolo conquistato da Vergara, esecuzione di Anastasio, testa di Calvano, palla alta: il primo squillo è dei Bianchi.

Emmanuello fa la mezzala destra, Calvano giostra sulla destra, Corradini in regia.

Primi otto minuti: una buona Pro. Ben schierata, la squadra di Paci attacca alta, pressando gli avversari. Vergara sembrerebbe in palla.

Dopo mezz'ora il leit motiv è sempre lo stesso: pressing e possesso della Pro che però, davanti, non punge. Bene, comunque, il terzetto di centrocampo Calvano.Corradini-Emmanuello. Nessun intervento del rientrante Rizzo.

Ci prova Emmanuello con un sinistro dalla distanza, palla altissima.

Lancio di Corradini per Vergara che sguscia tra due avversari e mette in mezzo per Della Morte chiuso da due avversari.

Crossi di Emmanuello per la testa di Comi, anticipato. Siamo al 37°.

Tiro di Ghezzi, palla sul fondo.

Finisce 0 a 0.













Ripresa

xxx









Formazioni

RENATE (4-3-3): Drago; Anghileri, Silva, Angeli, Possenti; Baldassin, Esposito, Squizzato; Ghezzi, Nepi, Sorrentino. A disposizione: Tanzi, Saporetti, Morachioli, Ermacora, Larotonda, Nelli, Marano, Simonetti, Colombini. All. Dossena.

PRO VERCELLI (4-3-2-1): Rizzo; Clemente, Cristini, Perrotta, Anastasio; Corradini, Emmanuello, Calvano; Della Morte, Vergara; Comi. A disposizione: Valentini, Lancellotti, Masi, Mustacchio, Gatto, Iotti, Gheza, Febbrasio, Iezzi, Arrighini, Guindo, Saco. All. Paci.





Arbitra Simone Taricone di Perugia





Ammoniti: Clemente della Pro Vercelli;