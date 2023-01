Mister Paci: "Periodo nero, va tutto storto"

Mister Massimo Paci sul match di Meda: "Gara poco spettacolare, forse dovuto a un campo non perfetto. E' stata una gara equilibrata, ai punti forse siamo stati superiori; abbiamo tenuto il Renate nei suoi trenta metri, poi qualche episodio è stato determinante. Forse è una questione mentale, visto che non è la prima volta che subiamo gol alla prima occasione creata dagli avversari. E questo è pesante perché non è soltanto una questione tecnico-tattica. Dobbiamo lavorare perché questo genere di episodi non si verifichino. Spiace perché abbiamo disputato una discreta partita contro una buona squadra. E' un momento in cui gira tutto storto. Siamo stati compatti anche se non siamo stati concreti, come volevamo e dovevamo essere. Per quanto creato abbiamo calciato poco in porta".

Gianmario Comi analizza la sconfitta: "E' un periodo difficile e questa partita è la conferma. Siamo stati condannati da un episodio che ha fatto la differenza. Era una partita da 0-0 anche perché era difficile giocare su un terreno in cui si faceva fatica nell'ultimo passaggio. In questo momento ci gira tutto storto ma l'unica ricetta che conosco è quella di parlare poco, lavorare sodo e fare quadrato