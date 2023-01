Scopello: 30 persone impegnate nell'incendio della palazzina. Prime ipotesi sulle cause

Sono davvero importanti i danni dell'incendio che, nella giornata di giovedì, ha devastato tetto e sottotetto di una palazzina di Scopello.

Le fiamme sono state domate dopo un paio d'ore di lavoro dei Vigili del Fuoco, accorsi da diversi distaccamenti della provincia e anche dal biellese.

«Per fortuna l'incendio non ha provocato vittime e feriti anche grazie al solerte intervento dei carabinieri della stazione di Scopa che hanno fatto evacuare l'edificio - scrive il sindaco di Scopello, Andrea Gilardi - Un ringraziamento alle forze dell'ordine e ai volontari intervenuti e un plauso ai circa 30 uomini e donne dei vigili del fuoco, arrivati da Varallo, Alagna, Cravagliana, Ponzone e Vercelli e spero di non aver dimenticato nessuno, per l'ottimo lavoro svolto con coraggio e caparbietà. Un abbraccio a tutte le famiglie che hanno subito questo grosso danno».

Gli accertamenti sulle cause del rogo sono ancora in corso: nel sottotetto erano in corso alcuni lavori e qualcosa potrebbe essere andato storto innescando il rogo. Saranno tuttavia gli accertamenti tecnici e di polizia giudiziaria a chiarire l'accaduto.

Utilizzati per lo più come seconda casa, gli appartamenti erano per lo più vuoti: le forze dell'ordine hanno fatto evacuare le uniche due persone presenti mettendole al sicuro e consentendo ai Vigili del Fuoco di dedicarsi esclusivamente allo spegnimento del rogo.