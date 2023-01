Hashish nascosto in auto, in arresto un 40enne

Nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo del territorio, potenziato in occasione delle festività natalizie, personale della Questura di Vercelli ha tratto in arresto un quarantenne vercellese con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato fermato alla guida della sua automobile e, nonostante non lasciasse trasparire segni di nervosismo, è stato sottoposto a un approfondito controllo in quanto già gravato da precedenti do polizia relativi a traffico di sostanza stupefacente.

La perquisizione ha permesso di rinvenire all’interno del vano del freno di stazionamento del veicolo 216 grammi di hashish, denaro e materiale atto al confezionamento e alla suddivisione in dosi. Al termine degli accertamenti di rito l’uomo è stato tradotto alla Casa Circondariale di Vercelli in attesa del giudizio di convalida.