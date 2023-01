Covid, per la sesta settimana contagi in calo: nel vercellese 12 casi al giorno

Sesta settimana consecutiva di calo nella curva dei contagi. Il Piemonte conferma l'ottimo andamento sanitario, con dati migliori rispetto alla media nazionale.

L'occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 5,8%, quella dei posti letto in terapia intensiva è all'1,4%, mentre la positività dei tamponi è al 3,6%: tutti dati in calo rispetto a sette giorni fa.

Dai dati diffusi da Arpa, gli esiti delle analisi di sequenziamento delle acque reflue sui campioni prelevati il 27 dicembre evidenziano la dominanza della sottovariante di Omicron BQ.1.1.

Dal 6 al 12 gennaio i casi medi giornalieri dei contagi sono stati 387. Suddivisi per province: Alessandria 49, Asti 21, Biella 16, Cuneo 33, Novara 36, Vercelli 12, VCO 13, Torino città 74, Torino area metropolitana 117.

In totale, su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 2.706 (-2.489). Questa la suddivisione per province: Alessandria 341 (- 257), Asti 147 (-160), Biella 110 (-116), Cuneo 234 (-313), Novara 255 (-208), Vercelli 87 (-92), VCO 93 (-106), Torino città 520 (-380), Torino area metropolitana 821 (-774).

L’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è stata 63.6 con andamento calante (-48%) rispetto ai 122.2 dei sette giorni precedenti. Nella fascia di età 19-24 anni l’incidenza è 31.1 (-40.8%); nella fascia 25-44 anni è 61.1 (-38,8 %); tra i 45 e i 59 anni si attesta a 68.1 (-48,1%); nella fascia 60-69 anni è 78.8 (-50,2%); tra i 70-79 anni è 84.4 (-54,5%); nella fascia over80 l’incidenza risulta 110.8 (-54,3%).

In età scolastica, l’incidenza rispetto ai sette giorni precedenti è in calo nelle fasce di età 0-2, 11-13 e 14-18 anni: nella fascia di età 0-2 anni l’incidenza è 37.6 (- 31,1%), nella fascia 3-5 anni si registra un’incidenza di 13.9 (+17,8%), nella fascia tra i 6 ed 10 anni l'incidenza è 14.2 (+9,2%), nella fascia 11-13 anni l'incidenza è 13.8 (-15,9%), nella fascia tra i 14 ed i 18 anni l’incidenza è 15.5(-9,4%).