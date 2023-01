Scopello, le fiamme divorano il tetto di un condominio - video

Grave incendio in corso a Scopello. Ad andare a fuoco il tetto e la zona mansardata di un condominio di cinque piani che si trova nel centro turistico valsesiano.

Al momento le cause del rogo non sono note: sul posto sono al lavoro le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanentemente di Varallo, della centrale di Vercelli, le squadre volontarie di Cravagliana e Alagna e, in supporto, è giunta anche una dal comando provinciale di Biella.

Il rogo ha interessato in modo particolare il tetto dell'intero edificio e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.