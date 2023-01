Engas Hockey Vercelli fuori dalla Coppa Italia a casa di un Trissino perfetto e travolgente (13-2)

Un Trissino in splendida forma domina il quarto di finale casalingo di Coppa Italia con Engas Hockey Vercelli, vincendo per 13 a 2. Dopo i primi venti minuti, in cui HV aveva resistito all’assalto dei Campioni d’Italia chiudendosi e limitando lo svantaggio ad un gol, il match imbocca una direzione a senso unico. Poco da dire, se non lodare il gioco totale del Trissino, velocissimo nei cambi di fronte quanto nei sempre precisi passaggi e puntuale anche nel costante raddoppio sull’uomo.

I ragazzi di Crudeli ora sono attesi da un’altra trasferta impegnativa, stavolta per la quindicesima giornata di A1: appuntamento a Follonica sabato 14 gennaio, con fischio d’inizio alle 20.45.

Alla Final Four di Coppa Italia accedono, oltre al Trissino Lodi e Bassano; Mentre scriviamo Grosseto-Follonica è ai supplementari (5-5 dopo cinquanta minuti)

Primo tempo: questi i quintetti iniziali: Zampoli, Ipinazar, Pinto, Galbas e Mendez per il Trissino; Verona, Tataranni, Zucchetti, Canet e Neves per HV. Il primo tiro del match è di Mendez su azione, con Verona a bloccarlo in modo agevole. A seguire, Verona ancora protagonista, chiude su Ipinazar. Al quarto, azione di HV conclusa da Zucchetti con Zampoli ad intervenire sicuro. Poi, Galbas impegna Verona con una sorta di pallonetto a mezza altezza. Sull’immediato rovesciamento di fronte, Zucchetti dalla sinistra mette bene dentro al centro per Tataranni che non aggancia di poco. Al nono, Joao Pinto porta in vantaggio il Trissino: lasciato solo, trafigge Verona dal centro, da appena fuori area. Il raddoppio arriva dopo due minuti e porta la firma di Davide Gavioli, da poco entrato in pista, che conclude sotto Verona un contropiede veloce. HV non ci sta: dopo appena trenta secondi, su contropiede, Canet serve Tataranni che insacca il 2-1 dalla destra. Entrano Malagoli e Cocco per il Trissino e Petrocchi per i nerogialloverdi. Verona dice di no allo stesso Malagoli poco dopo. Quando mancano otto primi al termine, ancora il portiere di HV si fa valere: prima su una girata in area di Malagoli, poi in tuffo su Cocco. Trissino preme e al ventunesimo porta a casa un fulmineo uno-due: prima Verona viene ingannato da una sfortunatissima deviazione su tiro di Ipinazar e dopo soli venti secondi si porta sul 4-1 in contropiede con Gavoli. Da segnalare anche un’altra chance enorme con Ipinazar solo davanti a Verona. HV colpisce un palo con Tataranni, servito da dietro porta da Neves. Subito dopo, un fallo di Gavioli sullo stesso Tataranni, è sanzionato con un rigore. Lo batte Diogo Neves che infila Zampoli con un potente rasoterra. Al ventitreesimo, altro rigore, stavolta per il Trissino: Mendez si porta sul dischetto e segna il 5 a 2. I padroni di casa portano costante pressione con più iniziative, fra cui si segnala un palo di Gavioli. Il tempo si conclude con un contropiede nerogialloverde sia condotto che concluso da Zucchetti. Si va a riposo sul 5 a 2.

Secondo tempo: non c’è neanche il tempo di iniziare, che arriva il sesto gol di Malagoli ad avventarsi su un errato disimpegno di HV. Un minuto dopo, Cocco prende un palo. Dopo altri due giri di lancetta, grande parata di Verona su Malagoli. Per un tocco avversario, al quarto minuto, secondo rigore per HV: è ancora Neves a batterlo, ma stavolta Zampoli para, per ben tre volte, considerando i tentativi su ribattuta. Subito dopo, Verona riesce a negare a Mendez la rete, bloccando a terra la pallina. In contropiede, due tentativi di HV, prima di Neves e poi, chance più robusta, di Tataranni. Per il Trissino fa il suo ingresso Schiavo e proprio lui realizza un gran gol da centrocampo con la pallina ad infilarsi alla destra di Verona. Segue una traversa di Cocco. All’undicesimo, bella azione veloce di HV conclusa da Neves, ma Zampoli non si fa ingannare. Subito dopo, Trissino si porta sull’8 a 2 con Ipinzar servito da Gavioli. Trascorrono nove secondi e Joao Pinto intercetta una pallina persa da HV, si presenta solo davanti a Verona e segna. Zampoli para su Tataranni a cui Neves aveva passato. Poi, il portiere biancoceleste interviene su un tiro dalla media distanza, sempre di Neves. Lo stesso Zampoli viene rilevato da Bovo quando al termine mancano nove minuti e mezzo. Il Trissino raggiunge la doppia cifra con Joao Pinto poco dopo, una rete che glivale la tripletta personale. Poco dopo, Canet compie un intercetto e si trova solo davanti a Bovo senza, però, riuscire a concludere. Poi, Petrocchi, su assist di Zucchetti, tira fuori da buona posizione. C’è tempo, al ventesimo, anche per un gol di Cocco che infila l’undicesimo per il Trissino tagliando in area avversaria e fintando più volte. Poi, Malagoli prende un palo e immediatamente dopo Mendez segna il dodicesimo gol per i suoi da sotto porta. Poi, Malagoli realizza la propria doppietta su una ripartenza condotta con Cocco. Finisce così: 13 a 2.

TABELLINO

Formazioni GS Hockey Trissino : 1 Zampoli fra i pali, 6 Malagoli, 7 Cocco, 11 Schiavo, 17 Joao Pinto (C), 55 Galbas, 66 Mendez, 71 Gavioli, 87 Ipinazar, 10 Bovo Allenatore: Alessandro Bertolucci Engas Hockey Vercelli: 85 Verona in porta, 7 Oruste, 8 Tataranni (C), 11 Petrocchi, 18 Zucchiatti, 74 Neves, 84 Zucchetti, 99 Canet, 88 Raffa Allenatore: Roberto Crudeli

Arbitri: Claudio Ferraro di Bassano e Andrea Davoli di Modena

RETI: 1°T -16’18 Pinto (Trissino) 1-0; -14’01 Gavioli (Trissino) 2-0; -13’33 Tataranni (HV) 2-1; -5’03 Ipinazar (Trissino) 3-1; -4’40 Gavioli (Trissino) 4-1; -3’04 Neves (HV), R 4-2; -2’10 Mendez (Trissino), R 5-2 2°T: -24’18 Malagoli (Trissino) 6-2; -18’00 Schiavo (Trissino) 7-2; -13’50 Ipinazar (Trissino) 8-2; -13’41 Pinto (Trissino) 9-2;-7'42 Pinto (Trissino) 10-2 -5’09 Cocco (Trissino) 11-2; -2’39 Mendez (Trissino) 12-2; -1’56 Malagoli (Trissino) 13-2

Cartellini blu: nessuno

Computo falli finale : Trissino 4, HV 2

Risultati quarti di finale di Coppa Italia:

Lodi-Forte dei Marmi 2-0

Bassano-Sarzana 3-2

Grosseto-Follonica in questo momento ai tempi supplementari