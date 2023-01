Claudio Baglioni torna al Teatro Civico per una tappa del suo tour 2023.

L'appuntamento è domenica 26 febbraio, ma già dalle 17 di oggi, mercoledì 11 gennaio, i biglietti saranno in prevendita su ticketone e vivaticket.

A dare l'annuncio dell'atteso ritorno del cantautore romano, che lo scorso anno fece il pienone, sono stati il sindaco Andrea Corsaro e l'assessore Mimmo Sabatino.

«Con caparbietà e tenacia - ha detto Corsaro - siamo riusciti a ottenere questo nuovo appuntamento: lo spettacolo dello scorso anno fu molto apprezzato e siamo molti felici di avere di nuovo con noi un artista tanto amato».

La corsa a 750 posti del Teatro Civico parte quasi in tempo reale: «Lo scorso anno in 20 minuti tutti i biglietti andarono esaurito - ricorda Sabatino -: un'occasione, per chi non trovò il biglietto allora di vedere il nuovo tour del cantautore romano».