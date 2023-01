Un tablet in dono per una studentessa del Lanino

Un grazie di cuore a Carlo Olmo da parte del dirigente scolastico professor Paolo Massara, della professoressa Sabrina Campisi, della scuola e da parte in particolare di un’allieva dell’Istituto professionale Lanino che ha ricevuto in dono dal Lupo Bianco un tablet per approfondire lo studio da lei diligentemente curato con tanto impegno.

Carlo Olmo, sempre generoso e altruista, ha regalato alla scuola un tablet ricevuto da una donazione dell’avvocato di Torino Maria Cristina Boero.

Un gesto nobile che è stato riposto in buone mani e che sarà utile nello studio di chi lo ha ricevuto in dono.

Carlo, grato a Maria Cristina Boero, afferma: «Sono felice e commosso di questa generosità di cuore che non si spegne mai, ma che continua, nelle piccole e grandi opere, a seminare amore»….E noi con lui!