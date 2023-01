Tir incastrato a Donato, chiusa la strada fino a domani mattina

Intervento dei Vigili del Fuoco a Donato per un camion rimasto incastrato tra via Roncasso e via Oletti, nel comune di Donato. La segnalazione è arrivata nel primo pomeriggio di oggi, 11 gennaio: stando alle prime informazioni raccolte, parte del rimorchio avrebbe ceduto e sarebbe finito fuori dalla carreggiata.

Sul posto era presente anche il sindaco Desirèe Duoccio. Domani mattina avranno inizio le operazioni di recupero e rimozione del tir grazie all'ausilio di particolari gru. Fino ad allora, la strada resterà chiusa alla viabilità. Si consiglia pertanto agli automobilisti di utilizzare percorsi alternativi.