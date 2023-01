Fai Giovani: incontro sul gotico internazionale

Questo 2023 si aprirà con la conferenza, organizzata in collaborazione tra il Fai Giovani Vercelli e la Biblioteca diocesana Agnesiana, sul tema “Che cos’è il gotico internazionale? Un esempio dalla Galleria Sabauda di Torino” che si terrà venerdì 20 gennaio alle 18 nel Seminario Arcivescovile di Vercelli in piazza Sant’Eusebio 10.



Relatrice sarà Lavinia Zanotti, laureata in Beni Culturali all'Università degli Studi di Torino, che illustrerà tempi, luoghi e soggetti al tramonto dell’età medievale con un approfondimento sull’Adorazione dei Magi di ambito renano della Galleria Sabauda di Torino. Al termine si terrà una visita alla Biblioteca Diocesana Agnesiana, con focus su testimonianze medievali. Seguirà un aperitivo.

La prenotazione obbligatoria ed è previsto un contributo di 10 euro per gli iscritti Fai, 15 euro per i non iscritti.



Possibilità di iscriversi al FAI in loco alla quota di benvenuto FAI Giovani di 15 euro, dai 18 ai 35 anni e di rinnovare alla stessa quota.