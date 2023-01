“Bitcoin, Blockchain, Contratti intelligenti": lezione sulle criptovalute con l'esperto del Cnr

Come funzionano le criptovalute? Agli studenti del liceo Avogadro lo spiega giovedì 12 gennaio alle 11.30 il fisico Massimo Bernaschi dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo del CNR. Il titolo dell'incontro è “Bitcoin, Blockchain, Contratti intelligenti".

La video conferenza è un appuntamento del ciclo La Scienza a Scuola di Zanichelli che propone video-incontri con ricercatori e personalità del mondo scientifico e licei e istituti di diverse regioni italiane per raccontare a studenti e insegnanti le storie di chi lavora alle frontiere della ricerca.

Si sente parlare sempre più spesso di criptovalute e in particolare di Bitcoin. Ma cosa è veramente una criptovaluta ed in cosa è diversa (se lo è) dal dollaro o dall'euro?

Massimo Bernaschi, Dirigente Tecnologo presso l’Istituto per le Applicazioni del Calcolo del C.N.R e docente di Informatica all’Università "Luiss" di Roma, aiuterà gli studenti a capire come funziona una Blockchain, la principale tecnologia su cui si poggia Bitcoin e come si può usare in altri contesti, ad esempio per stipulare contratti intelligenti che si attivano senza necessità di intermediari. «Vedremo come tutto questo costituisca una formidabile opportunità per inventare nuove soluzioni a problemi che vanno dalla logistica alla sanità riducendo i costi e migliorando l'affidabilità», assicurano gli organizzatori dell'appuntamento, riservato a studenti e insegnanti del liceo vercellese.