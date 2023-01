Le migliori squadre a cui prestare attenzione nella Coppa del Mondo 2023

L'attesissima Coppa del Mondo FIFA 2023 è davanti a noi e i tifosi sono ansiosi di vedere come si svolge il torneo. Alcune squadre sembrano meglio fortificate, considerando gli elenchi delle squadre che sono stati rilasciati di recente e la loro forma attuale.

Abbiamo selezionato sette squadre in base alla classifica di potenza FIFA che potrebbero ottenere prestazioni migliori. Altre squadre potrebbero avere una possibilità, ma queste due sembrano essere le favorite.

1. Brasile

Il Brasile è il contendente preferito per la Coppa del Mondo 2023. Sono stati in ottima forma, perdendo solo una partita su 29: la finale di Copa America. La loro forte forza d'attacco dà loro un vantaggio, con giocatori come Neymar, Gabriel Jesus, Richarlison, Vinicius Junior e altri che hanno iniziato bene nei rispettivi club in questa stagione.

Il dubbio maggiore è se la combinazione di Fred e Casimero sia sufficiente per resistere alla pressione di altri top paesi a causa dell'attuale stato di forma del loro club. Tuttavia, Adenor Leonardo Bacchi (allenatore del Brasile) crede di avere quello che serve per tenere il centrocampo. Gli scommettitori sportivi dovrebbero piazzare scommesse future affidabili siti scommesse avere una possibilità di vincere.

2. Argentina

L'Argentina potrebbe stabilire un nuovo record mondiale di 38 partite senza sconfitte se esce imbattuta dalla fase del Gruppo C in Qatar. Dato che in quel periodo ha affrontato solo tre avversarie europee, una delle quali è l'Estonia, è discutibile quanto sia significativo. Tuttavia, la corsa includeva anche il primo campionato senior dell'Argentina dal 1993, la Copa América, e una vittoria per 3-0 sull'Italia alla Finalissima, un match tra gli attuali campioni sudamericani ed europei. L'Argentina ha una forte linea d'attacco, con Lionel Messi che guida la carica in quella che sarà probabilmente la sua ultima coppa del mondo per l'Argentina.

La squadra argentina è anche fortificata in difesa con artisti del calibro di Lisandro Martinez e Nicolas Otamendi. Hanno mostrato la loro resilienza nelle loro partite passate e se continuano allo stesso ritmo, potrebbe essere davvero difficile fermarli.

3. Spagna

La Spagna non è stata nella migliore forma negli ultimi tempi, poiché ha avuto prestazioni inferiori allo stupore della gente. Hanno vinto solo 3 partite su 6 delle ultime partite, anche se hanno battuto il Portogallo per emergere in testa al girone. Tuttavia, sono ancora una forza da non sottovalutare e non possono essere ignorati. Sono noti per il loro stile unico nel mantenere il possesso e controllare i giochi. L'unica sfida è convertire questa unicità in opportunità e partite vincenti.

Spagna ha giocatori stagionati come Sergio Busquets, Alvaro Morata e Azpilicueta che potrebbero portare alla luce la loro esperienza. Inoltre, hanno anche il trio del Barcellona composto da Pedri, Ansu Fati e Gavi (il ragazzo d'oro del 2022), talenti incredibili che potrebbero rivelarsi immensamente utili alla squadra.

4. Olanda

Dopo essersi sottoposto a un trattamento per il cancro alla prostata, Louis van Gaal si è completamente ripreso e, a 71 anni, ha la terza possibilità di guidare la nazionale. Gli olandesi avevano un notevole record nella Nation's League con cinque vittorie e un pareggio in sei partite, salvando una campagna di qualificazione in calo. Memphis Depay, che ha segnato 12 gol per aiutare la sua squadra a qualificarsi, ha riacquistato la forma e rappresenterebbe la sua nazione mentre lotta con fervore per il calcio di club con il Barcellona.

L'allenatore ha mantenuto la terza difesa che ha aiutato la sua squadra olandese a raggiungere le semifinali nel 2014. Tuttavia, l'assenza di Georginio Wijnaldum dalla Coppa del Mondo a causa di una frattura alla gamba è un duro colpo.

5. Germania

Sappiamo quanto sia formidabile questa squadra perché ha partecipato costantemente ai recenti tornei di Coppa del Mondo. La prestazione dei tedeschi nelle qualificazioni ai Mondiali è stata davvero notevole, vincendo 9 partite su 10. Tuttavia, le loro statistiche nella Nations League sono state deludenti: hanno vinto solo una partita su sei.

Tuttavia, i tedeschi hanno sperimentato giocatori di livello mondiale che sono stati in una forma scintillante in questa stagione e potrebbero fare la differenza in qualsiasi momento.

6. Danimarca

La Danimarca è migliorata sotto Kasper Hjulmand diventando una squadra molto efficace. Ha vinto quattro delle sei partite della Nations League, battendo due volte la Francia campione del mondo, che giocherà di nuovo nella fase a gironi. La Danimarca è passata alle semifinali del torneo europeo la scorsa estate nonostante l'arresto cardiaco di Christian Eriksen contro la Finlandia. Eriksen è tornato, però, per fortificare ulteriormente la squadra.

7. Francia

Il campione in carica ha anche una squadra ricca di talenti, anche se ha sopportato un periodo scoraggiante nell'incantesimo della Nations League quando è arrivato terzo nel proprio gruppo. Alcune delle loro famose star come Paul Pogba e N'Golo Kante non giocheranno a causa di un infortunio, un ulteriore colpo per la squadra. Indipendentemente da ciò, potrebbero comunque mostrare una prestazione eccezionale, con artisti del calibro di Kylian Mbappe, Karim Benzema e alcuni giovani talenti che potrebbero fare la differenza in qualsiasi momento.

Conclusione

Alcune squadre sembrano essere più in forma di altre prima del grande calcio d'inizio, poiché le squadre di tutto il mondo sono state impegnate nei preparativi per la competizione. Questo potrebbe essere un momento straordinario per piazzare le tue future scommesse su squadre con maggiori possibilità di vincere.