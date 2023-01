Incendio a Crescentino, un uomo si ustiona la mano

Incendio di una tettoia sotto la quale erano custoditi mezzi agricoli e attrezzature. Il rogo è divampato intorno alle 10,30 sulla provinciale 31bis in via Torino 72 a Crescentino.

Si è trattato di un incidendio di vaste proporzioni e dalle conseguenze serie: il proprietario ha infatti rimediato un'ustione alla mano e per lui è stato necessario il trasporto in ospedale per le medicazioni e le cure del caso.

Nelle operazioni di spegnimento sono state coinvolte le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris, quelle volontarie di Trino e Santhià e la centrale di Vercelli che hanno lavorato per la completa estinzione delle fiamme e la messa in sicurezza dell'area interessata dal incendio.

Intervenuti per i soccorsi il personale sanitario e, per gli accertamenti del caso, i carabinieri di Crescentino oltre al vicesindaco della cittadina.