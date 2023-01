Bigiotteria e oggettistica non conferme alle norme: 4.500 oggetti sequestrati della Finanza

In concomitanza con l’avvio dei saldi invernali e del primo fine settimana del 2023, la Guardia di Finanza di Vercelli ha sequestrato, in due negozi ubicati a Vercelli e Crescentino, oltre 4.500 articoli, prevalentemente bigiotteria e oggettistica, privi di etichette e di indicazioni conformi alla normativa posta a tutela degli acquirenti.

Le attività concluse dai Finanzieri vercellesi s’inseriscono nell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio che il Comando Provinciale ha disposto - fin dalla prima settimana di gennaio - per infrenare la commercializzazione di articoli contraffatti, non conformi ovvero potenzialmente dannosi per il consumatore.

I militari del Gruppo Vercelli, affiancati da personale del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e della Tenenza di Borgosesia, hanno attuato sul campo il dispositivo di vigilanza attraverso la perlustrazione delle vie dello shopping del capoluogo e della Provincia, individuando gli esercizi commerciali che avevano posto in vendita oltre 4.500 non conformi alla corretta etichettatura e che, al termine del controllo, sono stati sequestrati.

Uno dei titolari degli esercizi commerciali ispezionati è stato segnalato alla Camera di Commercio “Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte” mentre l’altro negoziante alla Camera di Commercio di Torino, per l’eventuale accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni amministrative che possono oscillare da un minimo di 516 euro ad un massimo di 25.823 euro.

Molto meglio, invece, è andata l'attività di controllo attuata per scongiurare possibili condotte speculative in occasione dei saldi invernali. I sette esercizi commerciali controllati avevano tutti correttamente applicato ai prezzi esposti in vetrina la percentuale di sconto annunciata.