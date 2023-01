RiconNeetersi: recuperare i giovani che vivono in un cortocircuito sociale

Vengono definiti "Neet": sono giovani che non studiano, non lavorano né sono inseriti in un contesto di formazione professionale. Giovani che si trovano ad affrontare una vita è a rischio di marginalizzazione estrema, e che spesso partono da situazioni di fragilità sociale o disabilità.

L'associazione per l'Autismo Enrico Micheli, insieme ad Angsa Novara-Vercelli, Fondazione Increase e da un’idea del professor Guido Lazzarini dell’Università di Torino, dedica a questo mondo così delicato un Progetto RiconNEETtersi, iniziato nel 2020 e poi rallentato dalla pandemia.

«Siamo molto orgogliosi di essere riusciti ad arrivare fin qui, grazie anche e soprattutto al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e Fondazione CR Valsesia che ci hanno permesso di portare il progetto anche sul territorio vercellese - spiega Federica Debernardi, presidente dell'associazione Micheli -. Il progetto parte da un’analisi del territorio che vede sempre più in crescita numero dei giovani che vivono, o rischiano di vivere, la situazione di Neet, In particolare questa fase del Progetto prevede, oltre all’individuazione dei giovani Neet, anche la formazione di figure centrali nel percorso di rimotivazione dei giovani Neet, che dovranno essere selezionati sulla base di competenze composite, molte delle quali relazionali ed educative. Dovranno essere, infatti, persone capaci di stabilire un rapporto diretto con il giovane, percependo e inquadrando i suoi bisogni, sia espressi che inespressi, al fine di individuare le forme di sostegno più appropriate. Figure flessibili, in grado di personalizzare il più possibile il percorso di crescita in base alle caratteristiche dei giovani coinvolti».

L’obiettivo è quello di creare una nuova figura adulta, un modello che offra un’alternativa, che riconosca i prodromi che portano alla condizione di Neet, conosca le nuove frontiere del lavoro e sappia usare strategie adeguate a relazionarsi con loro. Una persona con un insieme di competenze professionali e sensibilità umana, e per questo definito “rimotivatore”, capace non solo di motivare il giovane ma di sostenerlo in un percorso di crescita.

«A questo scopo - aggiunge Debernardi - organizzeremo un evento di lancio del progetto venerdì 13 gennaio dalle 10 alle 12, al quale interverranno anche i presidenti delle due Fondazioni vercellesi». L’appuntamento è nella Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli in via Monte di Pietà 22. «Presenteremo il corso di formazione dedicato ai tutor, che si svolgerà, dalla fine del mese di gennaio e per i tre mesi successivi, nel tardo pomeriggio del venerdì e nella giornata del sabato - aggiunge Debernardi -. Sarà organizzato in modalità mista, in parte on line e in parte in presenza a Vercelli, con sede e calendario ancora da definire per le lezioni in presenza».