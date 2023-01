Pari del Trino, colpaccio del Bianzè, brutto tonfo del Cigliano

ECCELLENZA

ALICESE/ORIZZONTI – BAVENO 5-0

Alicese: Malune (dal 78’ Mastrorillo), Angeli Schettino (dall’81’ Edailili), Moussaif Pasinato Caamano (dal 70’ Pelle), Diadoro (dal 76’ Franchini) Keita (dall 82’ Petrocelli) Gai Clerici Fiorenza. A disp: Berruti, Imberti, Mane, Verna. All. Mellano

Marcatori: al 42’ e al 71’ Diadoro, al 55’ e all’88’ Fiorenza, all’84’ Angeli (A/O)

L’Alicese/Orizzonti sfrutta il turno casalingo con la "Cenerentola" Baveno e incassa un goloso 5-0. Partita decisa a cavallo dei due tempi con Diadoro e Fiorenza protagonisti assoluti. Con questo successo, il secondo consecutivo, la squadra di Mellano risale a soli 4 punti dal centro classifica.

PROMOZIONE

PIEDIMULERA – BIANZE’ 0-1

Bianzè: Perucca, Perinetti Valrosso, Geminardi (dal 68’ Ghannay) Corinaldesi (dal 46’ Federico) Stesina, Carena Provera Anselmino Azhar Atzeni (dal 16’ Tornari). A disp: Appendino, Baraye, Urena, Rega, Mhreti. All. Costanzo.

Marcatori: al 54’ Tornari (B)

Colpaccio del Bianzè che batte a domicilio il Piedimulera. In una sorta di spareggio per evitare la zona play-out, i ragazzi di Costanzo si lasciano alle spalle alcune prove incolori e centrano con Tornari la vittoria scacciacrisi. Buon viatico per la prossima gara con la coriacea Pro Novara.

TRINO – VALDUGGIA 1-1

Trino: Berruti, Buscaglia (dall’80’ Baggio) Verbano, Pane Marteddu Pasini (dal 70’ Meo Defilippi), Passannante (dal 77’ Maino) Birolo Vergnasco Bernabino (dal 79’ Osenga) Brugnera. A disp: Viancino, Ferrara, Roberto. All. Yon

Marcatori: al 22’ Vergnasco (LGT)

Non riesce la prosecuzione del filotto di vittorie per il Trino, costretto al pari dal Valduggia. I ragazzi di Yon partono benissimo, ma a metà della ripresa subiscono il ritorno degli ospiti. Finisce in parità, con molto amaro in bocca per i padroni di casa. Prossimo turno ancora a Trino con lo Sparta Novara.

1^ CATEGORIA

CIGLIANO – SERRAVALLESE 1-2

Cigliano: Bagnis, Reynoso Lo Schirico (dal 72’ Tagirta), Calandra Nicita Lanza, Comotto Giolito (dal 68’ Strenuo) Alfano (dal 46’ Maranta) Germano Moussaif (dal 46’ Grosso). A disp: Marino, Buffon, Quilico, Scagliot, Sassi. All. Gaudino.

Marcatori: al 55’ Grosso (CI)

Giornata infelice per le formazioni vercellesi, tutte sconfitte. La peggiore risulta il Cigliano che cede in casa al fanalino di coda Serravallese. I giallorossi inanellano una prestazione inaccettabile sotto ogni punto di vista, con errori marchiani e una carente forma fisica.

ALTRI RISULTATI

IVREA/BANCHETTE – SANTHIA’ 5-2

PONDERANO – PRO PALAZZOLO 2-1

VIRTUS VERCELLI – VALDILANA/BIOGLIESE 1-2