Stazioni sciistiche: in arrivo 700mila euro per la Valsesia

Arrivano i contributi regionali a sostegno delle macro e micro stazioni sciistiche della provincia di Vercelli. In particolare, “Monterosa 2000 Spa” nel comprensorio di Alagna e dell’Alpe di Mera con più di 694mila euro riceve lo stanziamento più alto di tutta la misura, che complessivamente vale 5 milioni di euro per l’intero Piemonte. Quasi 150mila euro serviranno per interventi di messa in sicurezza mentre 564mila euro andranno a copertura dei costi di innevamento. La micro stazione dell’Alpe Campo nel comune di Alto Sermenza riceverà invece 24mila euro per le spese di gestione degli impianti.

«I numeri delle vacanze natalizie appena concluse - commentano i consiglieri vercellesi del gruppo regionale Lega Salvini Piemonte, Angelo Dago e Alessandro Stecco - confermano come il turismo e gli sport invernali siano un asset strategico per lo sviluppo del Piemonte e la ripresa post pandemia. Una ricchezza sulla quale dobbiamo però investire per mantenere i livelli di eccellenza che ci sono riconosciuti dai visitatori italiani e stranieri. Un obiettivo che il riparto delle risorse sulla stagione 2021/22 permetterà di perseguire anche quest’anno».

«Da consiglieri regionali del territorio - continuano Dago e Stecco - non possiamo che sottolineare lo sforzo che la Regione a maggioranza Lega ha confermato per il comprensorio ‘Monterosa 2000 Spa’, ma non meno importante è il contributo per le spese di gestione dell’Alpe Campo, una piccola stazione che con valore difende e promuove le bellezze delle nostre montagne anche al di fuori dei circuiti più frequentati. Un caloroso ringraziamento va quindi al nostro assessore allo Sport Fabrizio Ricca, sempre attento alle sollecitazioni espresse dai nostri territorio e costantemente impegnato perché il Piemonte sia all’altezza del prestigioso titolo di Regione europea dello Sport».