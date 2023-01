Gioco online: da Super Mario a Rabona guide

Tra i grandi meriti del web c'è di sicuro il fatto di avere tutte le informazioni che si desiderano visto che, con un click, si può consultare Rabona guide di vario tipo, il meteo di domani e tutto quello che succede nel mondo.

In tutto questo panorama in costante movimento ci sono però anche parecchie agevolazioni come, ad esempio, il poter fare buona parte delle attività senza essere “costretti” ad essere nello stesso luogo. Come l'arrivo della pandemia ha insegnato, infatti, è possibile lavorare e studiare anche da casa se non è possibile andare fuori.

Ma che cosa si fa dopo una dura giornata di studio e di lavoro se, magari, fuori fa brutto tempo, ci si annoia oppure si è degli appassionati? Come si sa da tempo immemore la risposta è lo svago, ma per essere più precisi diciamo pure che è il gioco.

Il gioco può risultare utile su più livelli dato che può servire come antistress, come modo per imparare, come semplice hobby ed anche come lavoro per alcuni casi. Basti pensare all'enorme quantità di blog nati negli ultimi anni campioni di visualizzazioni. Il tutto sta nel scegliere le modalità che più fanno al caso proprio e procedere con la partita.

Ovviamente ci sono vari “metodi” per affrontare la questione del gioco in tutte le sue differenti forme nelle quali si è evoluto nel corso di questi anni.

Si può scegliere un gioco più “fisico”, come ad esempio il calcio oppure un gioco da tavola, ma tutti noi ben sappiamo che nel mondo di oggi è più rapido e “pratico” uno virtuale. A questo punto la situazione si fa quindi più complessa e sfaccettata.

I videogiochi stanno infatti rappresentando un fenomeno sempre più dirompente e presente a tutti i livelli mediatici, dai servizi ai telegiornali fino al cinema per intenderci, tanto che con il multiplayer online sono riusciti ad abbattere delle “barriere” come età e genere.

Se un tempo l'icona più conosciuta del genere era Super Mario oggi, nonostante continui ad essere giocata, i giochi in multiplayer come Fortnite, FIFA, Call of Duty, World of Warcraft e così via sono in testa alle classifiche dei titoli più apprezzati dai giocatori di tutto il mondo finendo addirittura per diventare un lavoro (atleti eSports e streamer in primis).

La dimensione dell'online ha poi coinvolto anche quella del gioco d'azzardo facendo sì che, giocatori e scommettitori, facessero le loro puntate direttamente sui casinò online ed i portali simili utilizzando funzionalità come le partite live oppure le app per tentare la sorte anche da smartphone e tablet.