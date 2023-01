Viale Garibaldi, pianta si abbatte al suolo

Una pianta è caduta al suolo, con parte delle radici, sollevando anche un piccolo lembo della pista ciclabile, all'altezza dell'attraversamento pedonale davanti al bar Garibaldi.

Visto che l'albero è caduto verso la parte pedonale del viale, non ci sono problemi per la circolazione automobilistica mentre l'area interna è interrotta e transennata, in attesa della rimozione di rami e tronco.

Viale Garibaldi, così come le altre alberate cittadine, è soggetto a periodici controlli dei tecnici agronomi, ma non è la prima volta che si registra la caduta improvvisa di un delle alte piante che ombreggiano la zona. Tanto che, un paio di anni fa, il Comune emise un'ordinanza di chiusura dell'area pedonale in concomitanza con le giornate di vento particolarmente forte e in occasione delle precipitazioni nevose.

Attraverso i fondi del Pnrr, inoltre, il Comune ha predisposto un piano per il completo rifacimento di tutto il viale: il progetto, affidato all'architetto Andreas Kipar, prevede la trasformazione completo dell'area pedonale e della zona verde.