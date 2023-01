Un po' di Vercelli (Il Caffè Rossa) al Forte di Bard

Fra le oltre 200 opere esposte al Forte di Bard in occasione della straordinaria mostra "Il Dèco in Italia. L'eleganza della modernità" c'è anche - a sorpresa - un po' di Vercelli.

Realizzata dall'Associazione Forte di Bard con la collaborazione di Silvana Editoriale e curata da Francesco Parisi, la mostra, visitabile sino al 10 aprile 2023, si snoda in sezioni tematiche che abbracciano tutto il panorama artistico della prima metà del Novecento. Nelle sale dedicate e squisitamente allestite, ci si puà immergere in una bellezza senza tempo che contempla la pittura, la scultura, le arti decorative, l'arredo e i design d'interni così incredibilmente moderni, la grafica editoriale e i manifesti.

A questi ultimi due ambiti artistici è dedicato un posto di grande rilievo, a conclusione della panoramica influenzata dall'afflato dèco.

Libri illustrati per grandi e piccini, cartoline, trattatti di architettura e manifesti pubblicitari dai colori intensi, lucidi, abbaglianti. Fra questi il delizioso manifesto "Peppermint Anisette Rossa" di Vercelli, una cromolitografia su carta datata 1924, realizzata da Marcello Nizzoli e Giuseppe Magagnoli (Maga), due veri maestri della grafica, in anticipo sui tempi. Il "Caffè Luigi Rossa" (del quale ancora oggi è visibile lo stabilimento in stato purtroppo di totale abbandono e incuria) fu fondato nel 1858 e sicuramente negli anni Venti il suo declino non era ancora incominciato.

Manifesti pubblicitari di tal importanza non erano alla mercè di tutti, poichè considerati delle vere e proprie opere d'arte. Basta dare uno sguardo agli altri in esposizione per comprenderne il valore. Fra le realizzazioni più significative troviamo l'Aperitivo Spumanti Cinzano di Plinio Codognato, l'Aperitivo Zafferano di Antonio Rubino, la Società Ceramica Richard-Ginori (tanto amata da Gio Ponti per le sue meravigliose creazioni), le pubblicità degli stabilimenti balneari e più in generale delle stagioni estive di Alassio, di Rapallo, di Gardone Riviera, di Rimini, della Riviera Romagnola e dei più importanti eventi di quegli anni.

Il manifesto non è una invenzione dèco, poichè affonda le sue radici nel movimento precedente, il liberty, dove i manifesti puramente didascalici si trasformarono in efficaci strumenti pubblicitari, e aziende, privati e istituzioni iniziarono ad accaparrarsi spazi pubblicitari e collaborazioni con grafici al fine di aumentare i propri ricavi.

Tuttavia quelli del periodo dèco si distinguono immediatamente dai precedenti per l'utilizzo dei colori primari, per le figure plastiche su sfondo quasi sempre monocromo, spesso molto scuro per far risaltare la palette dei soggetti prescelti che sono quelli della vita moderna: macchine, edifici, prodotti industriali, figure femminili legate sempre a un contesto più ampio.