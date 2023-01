Momenti di paura, a Roasio, per il crollo parziale di un'abitazione, avvenuto domenica: per i controlli e gli accertamenti del caso sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Vercelli e una squadra a supporto da Cossato.

Dalle prime informazioni raccolte, sembra che l'edificio fosse disabitato e nel crollo non ci sono, per fortuna, feriti. L’area è stata transennata, in attesa dell’intervento di ripristino e messa in sicurezza.