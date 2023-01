Rapina sul treno per Milano: vittima una badante lomellina

Ancora un episodio di cronaca nera sulla tratta ferroviaria Milano-Mortara. Protagonista della vicenda suo malgrado è stata una badante ucraina di 65 anni, residente a Sant'Angelo Lomellina.

Erano circa le 7 di ieri mattina (sabato) quando la donna appena salita su un vagone praticamente vuoto alla stazione di Milano San Cristoforo, si è vista strappare di mano il cellulare da un ignoto malvivente che le ha inferto un colpo tra collo e spalla.

La vittima dello scippo è solo riuscita a intravedere il ladro ed ha avvisato il capotreno. Il malvivente doveva essere però già sceso dal treno dal momento che all'interno dei vagoni non è stato nessuno che corrispondesse all'identikit fornito dalla badante.

Fortunatamente la donna non è rimasta contusa per il colpo ricevuto e non è stata trasportata al pronto soccorso.

Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri di Robbio, allertati dopo la denuncia contro ignoti sporta dalla badante.