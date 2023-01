La PFV Under 17 combatte ma perde

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

Campionato Under 17 - 1^ fase di qualificazione

Girone “A” – 2^ giornata di ritorno

Domenica 9 gennaio 2023 - ad Arona - ore 15,00 – Palestra Comunale

Arona Basket - Pallacanestro Femminile Vercelli 56-43

(Parziali: 16-13; 29-23: 42-30)

Tabellino PFV: Cafasso 2; Dikrane 2; Dipace 2: Giorgi 2; Bari H.; Barbero 2; Giuliani; Momo M. 18; Rizzato; Pintonello 2; Prinetti; Carrozza 13; All.re Javier Adipe Alsina.

E’ ripreso il campionato Under 17 e la PFV è andata a far visita alla capo classifica Arona Basket, nella seconda giornata di ritorno del girone di qualificazione, ed è stata sconfitta per 56-43.

Al di là del dato numerico, che riferisce di tredici punti di scarto finale, la gara è stata molto combattuta e quasi mai scontata, con le vercellesi/ciglianesi/saluggesi, che si sono battute bene contro le più quotate avversarie, giocando praticamente alla pari, ma soccombendo per la maggior precisione mostrata dalle padrone di casa in fase conclusiva.

Come si può rilevare anche dai parziali dei singoli quarti, la partita è stata a lungo in equilibrio, con le squadre che si equivalevano (16-13 il primo periodo) sono a metà secondo quarto (19-19) allorché le aronesi avevano un guizzo che consentiva loro di chiudere avanti 29-23 a metà match.

Nel terzo periodo, però, le padrone di casa sapevano mettere a segno l’allungo decisivo, grazie – come detto – ad una maggior precisione al tiro ed a qualche errore di troppo delle ospiti, così da chiudere sul 42-30 al 30’ e portare a termine l’incontro controllandolo forti di questo scarto di +12, che mantenevano sostanzialmente sino allo score finale di 56-43, respingendo i tentativi di rimonta avversari.

Da registrare, in casa vercellese, il rientro nei ranghi di Giorgia Carrozza (13), dopo una prima parte di stagione trascorsa al B.C. Novara, la quale, insieme con la confermata Matilde Momo (18), anch’essa rientrata già la scorsa partita, dopo un lungo periodo di assenza, hanno dato un buon apporto soprattutto in fase offensiva.

Ora le Under 17 dovranno sbagliare il meno possibile per confermare l’attuale posizione di classifica che consentirebbe la qualificazione alle finali per il titolo, a condizione che non si perda più o quasi.

Prossimo incontro sabato 14/1 alle ore 15,00 sul campo di casa di Alice Castello contro il temibile Basket Femminile Biellese.