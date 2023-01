Nuovo blocco operatorio e dell'emergenza: Cirio a Vercelli per la firma del protocollo

Il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi, saranno a Vercelli, giovedì mattina, per la firma del protocollo d'intesa per la realizzazione del nuovo blocco dell'Emergenza-Urgenza dell'ospedale Sant'Andrea.

Lo spazio - denominato "cubolotto" - dovrà riunire le nuove sale operatorie e tutte le aree dei servizi ad esse collegate, integrandosi con la struttura ospedaliera storica.

Un intervento di cui si era parlato già nel 2018, per iniziativa dell'allora manager dell'Asl Chiara Serpieri, ma che poi non era mai decollato. Ora, invece, è la Regione stessa a imprimere un'accelerazione.

«Nel corso della conferenza di inizio anno - ha recentemente ricordato il consigliere regionale vercellese, Alessandro Stecco, presidente della commissione Sanità - il presidente Cirio e l'assessore Icardi hanno ribadito la volontà di dar corso all'intervento. Quest'opera, del valore stimato di circa 50 milioni di euro, è estremamente strategica per il buon funzionamento dell'ospedale e della Sanità di tutto il vercellese, in quanto sarà sede di un nuovo pronto soccorso, di nuove e moderne sale operatorie e potrà creare spazi e condizioni anche per inserirvi ulteriori ammodernamenti tecnologici non possibili con le vecchie sale operatorie».

Stecco prenderà parte all'incontro di presentazione del progetto e sottoscrizione del protocollo, così come farà il sindaco Andrea Corsaro che più volte, in passato, si era schierato a favore dell'intervento di ammodernamento dell'ospedale vercellese. Il Comune, per altro, anche in piena pandemia aveva contribuito al rifacimento dell'ala di degenza chirurgica, completamente rinnovata e umanizzata.

Alla firma del protocollo d'intesa, che verrà ospitata nel Salone Dugentesco alle 10, prenderanno parte la direttrice generale dell'Asl, Eva Colombo e Mario Minola, direttore Sanità e Welfare della Regione.