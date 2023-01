Dopo la nebbia venti forti: nuovo allerta per il vercellese

Dal rischio di nebbioni a quello del vento forte. Si annuncia complesso l'avvio di settimana sui territori piemontesi, compreso il vercellese. A darne conto è Arpa Piemonte che, attraverso il bollettino di vigilanza meteo segnala come nelle prossime 36 ore siano previste condizioni di venti molto forti al suolo sul territorio di Vercelli.

Dopo le nebbie che, tra la notte e la prima mattina di lunedì si sono formate per l'alto contenuto di umidità presente nei bassi strati atmosferici, si profila dunque all'orizzonte un nuovo, potenziale problema. L'assessore alla Protezione civile del Comune, Gian Carlo Locarni, informa che, in relazione al bollettino Arpa è stato allertato il gruppo comunale di Volontari di Protezione Civile.

«Si assisterà a un cambio di circolazione in quota - si legge sul sito -. Il contrasto barico tra una saccatura nordatlantica in arrivo dalla Francia e un campo di alta pressione centrato sul Mediterraneo occidentale, determinerà una marcata intensificazione della ventilazione. Dalle prime ore di oggi si innescheranno pertanto condizioni di foehn, con venti forti o molto forti sui settori alpini e nelle vallate adiacenti che si estenderanno via via, con valori moderati, anche alle zone di pianura da metà giornata. Martedì l'allontanamento della zona di bassa pressione verso il mar Egeo favorirà una progressiva attenuazione delle correnti a tutte le quote, a partire dalla tarda mattinata».