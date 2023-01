Engas Hockey Vercelli, mister Crudeli sul pareggio col Grosseto: "Dalla squadra una prova esemplare"

Roberto Crudeli, allenatore di Engas Hockey Vercelli, fa il punto dopo il bel pareggio di ieri sera al Palapregnolato con il Grosseto: “Ci mancava un giocatore importante come Oruste, vedremo come si risolveranno con lui le cose a livello fisico, e in più anche altri avevano qualche acciacco. Da un po’ stiamo forzando, “tirando la carretta”: non è semplice. La squadra ha messo in pista una prova esemplare e siamo arrivati al termine del match un po’ stanchi.

Petrocchi è con noi da solamente una settimana: ha fatto molto bene durante il primo tempo, un pochino meno nel secondo, ma sta cercando il suo spazio e i suoi ritmi. Dovrà cambiare qualcosa rispetto a come giocava prima, ma l’abbiamo perso perché un giocatore di ritmo che può dare profondità alla squadra, cose di cui adesso abbiamo bisogno”.

Il pensiero non può che correre in prospettiva all’impegnativa settimana che attende il team con due trasferte consecutive, mercoledì a Trissino per i quarti di Coppa Italia e sabato prossimo a Follonica per la seconda giornata di ritorno di A1. Mister Crudeli: “Noi purtroppo ora non abbiamo la rosa al completo per poter competere con un ritmo di partite ogni tre giorni, però dobbiamo metterci qualcosa in più: gettare il cuore oltre l’ostacolo e provare ad inventarci qualcosa. Lo studieremo negli allenamenti a partire da lunedì e vedremo come andrà”.

Passiamo ad Elia Petrocchi, ieri al debutto con i colori di Engas Hockey Vercelli, di cui è stato l’acquisto del mercato invernale: “E’stata una bella partita. Per me è un’emozione essere qui, è una piazza importante. Mi sto trovando bene con la squadra e spero di crescere nei prossimi giorni. Mi aspettavo di giocare da subito perché sin dagli allenamenti ho percepito fiducia da parte di tutti, mi auguro sarà così anche nelle prossime occasioni. Ora ci attendono due trasferte complicate in cui vogliamo dare il cento per cento”.