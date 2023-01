Pagelle della Pro contro il Trento. Il migliore: Comi?

VALENTINI: 6,5

Buona parate, nessuna colpa sui gol subiti.

IEZZI: 5,5

Uno dei pochi che lotta, ottima l'intesa con Della Morte nella catena di destra. In difesa – così come tutto il reparto – fatica.

PERROTTA: 5,5

Il migliore della Pro Vercelli da qualkche giornata a questa parte, oggi ha sofferto pure lui.

CRISTINI: 5,5

Non gioca male, ma quanto affanno nel contenere le folate degli avanti del Trento.

MACCHIONI: 5

Si fa saltare e poi provoca il rigore che spiana la strada della vittoria al Trento. Qualche buona azione in fascia, ma il ruolo di fulidificante, forse, non è il suo.

SACO: 5

In costante difficoltà.

CORRADINI: 6

Predica nel deserto. Ottima prova, con lanci di qualità, spesso non sfruttati.

IOTTI: 5

Come Saco. Non c'era.

DELLA MORTE: 6

Qualche buono spunto, ma ha avuto poche palle giocabili.

VERGARA: 5

Può sempre creare problemi agli avversari, si sa, ma da qualche giornata risulta appanato e soprattutto non è poi un giocatore che copre.

ARRIGHINI: 5,5

Lotta, ma nel primo tempo gira a vuoto. Buona l'intesa con Comi nei primi quindici minuti della ripresa. Ma è una seconda punta, anche di valore, non un finalizzatore.

COMI: 7

Con lui in campo cambia il peso specifico dell'attacco e anche lo spirito della squadra. Questa Pro non può prescindere dalla sua presenza. È l'uomo simbolo è spesso uno dei migliori, lotta e segna anche. Di più non può fare.

CALVANO: 6

Quarantacinque minuti di lotta, in interdizione.

RENAULT: ng.

GATTO: ng.

PACI: 5

La squadra non ha risposto alle sue sollecitazioni. La grinta, la cattiveria chieste le abbiamo viste, ma erano dei giocatori del Trento. Sulle scelte. È facile fare i professori, soprattutto quando si perde, e dire che la formazione è sbagliata e questo o quello avrebbero fatto chissà che. Ma Comi in panchina, ancora oggi, per un'altra volta ancora, si è rivelata una scelta sbagliata. Davanti la Pro Vercelli ha due punti fermi, che sono appunto Comi e Della Morte. Poi ci sono Vergara e Arrighini che possono benissimo fare la staffetta a seconda delle partite, un po' come facevano Mazzola e Rivera una vita fa. Comunque siamo in crisi, e non è un problema di giovani che non rispondono. Non rispondono anche quelli che non hanno più vent'anni... Purtroppo.