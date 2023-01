Meglio il Trento della Pro Vercelli, sotto di un gol dopo 45 minuti

Pro Vercelli – Trento 0-1

Marcatori: Bocalon (T) al 12'.





Commento al primo tempo.

Meglio il Trento – in vantaggio grazie a un penalty - della Pro Vercelli, per la grinta, la corsa e anche la tecnica di Pasquato, il migliore in campo. Qualcosa di buono la Pro Vercelli la fa vedere con la catena di destra (ottima l'intesa tra Iezzi e Della Morte).





Primo tempo

Minuto di silenzio in omaggio a Gianluca Vialli, morto nei giorni scorsi.

Subito un lampo con Della Morte che scappa sulla destra e porge a Vergara, tiro immediato ma alto.

Rigore per il Trento. Pasquato entra in area dalla sinistra, Macchio lo mette giù. Bocalon spiazza Valentini con un rasoterra sulla sinistra. Trento in vantaggio al 12'.

Reazione della Pro con un cross di Vergra per la testa di Saco, anticipato da Semprini.

Lancio millimetrico di Corradini per Arrighini che aggancia in area, ma arriva il fischio dell'arbitro: fuorigioco. Peccato, perché tanto il lancio quanto lo stop di Arrighini erano di ottima fattura.

Siamo alla mezz'ora.

Cross di Della Morte per la testa du Iotti, che arriva fuori tempo.

Carletti ha sul piede la palla del 2 a 0, respinge Valentini. Mancano 10 minuti alla fine del primo tempo e il Trento, soprattutto a centrocampo (dove Iotti e Saco si vedono poco), soprattutto nelle seconde palle, gioca meglio.

Pasquato, giramondo di talento, porge a Carletti che di piatto impegna un attento Valentini.

Arrighini porge a Iotti che tira senza pensare, palla alta. Cinque al termine.









Ripresa.

Formazioni





Pro Vercelli: Valentini; Iezzi, Cristini, Perrotta, Macchioni; Saco, Corradini, Iotti; Della Morte; Arrighini. A disp. Lancellotti, Rigon, Masi, Mustacchio, Emmanuello, Comi, Gatto, Gheza, Renault, Calvano, Clemente, Anastasio, Macanthony, Guindo. All. Paci.

Trento: Marchegiani; Vitturini, Ferri, Semprini; Suciu, Ballarini, Damian, Fabbri; Bocalon, Carletti, Pasquato. A disp. Tommasi, Trainotti, Ruffo Luci, Saporetti, Galazzini, Matteucci, Simonti, Piazza, Ianesi. All. Tedino.

Arbitro: Alfredo Iannelli di Messina





Arbitro:

Ammoniti: xxx del Trento; Iezzi della Pro Vercelli.