Contro l'abbandono in strada dei rifiuti

Durante l’ultima seduta del 2022, il Consiglio Comunale di Vercelli ha approvato all’unanimità una mozione presentata dalle due liste civiche SiAmo Vercelli e Voltiamo Pagina, mirata a combattere l’incivile pratica dell’abbandono in strada dei rifiuti.

Purtroppo, infatti, in diversi punti della nostra città vengono abbandonati, in modo indiscriminato, rifiuti che, oltre a essere dannosi per l’ambiente, pregiudicano il decoro urbano e possono essere pericolosi per la salute e per la sicurezza dei cittadini, favorendo anche la proliferazione di colonie di topi.

La mozione si articola in diversi punti che rappresentano proposte pratiche con l’obiettivo di aiutare a sconfiggere questa piaga; in particolare:

prevedere un meccanismo di inasprimento sanzionatorio, proporzionale alla recidività e all’entità delle violazioni;

attivare un apposito indirizzo mail a cui segnalare le condotte di cui alle premesse, fornendo elementi che permettano alle forze dell’ordine e/o ai vigili urbani di intervenire in modo ancor più efficace e circostanziato;

prevedere l’estensione dell’orario di apertura del Centro Multi Raccolta (CMR), dando ad esempio, la possibilità di accedervi anche ai numerosi cittadini che lavorano fuori città;

pianificare con ASM, tenendo conto delle esigenze operative e di bilancio, l’apertura in altre aree della città, di Centri Multi Raccolta videosorvegliati, che consentano di incrementare l’efficienza del servizio di raccolta e prevenire la commissione di tali atti, dannosi e riprovevoli;

pianificare presso le scuole cittadine opportuni interventi educativi e preventivi da parte di personale qualificato.

SiAmo Vercelli

Voltiamo Pagina