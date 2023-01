Rices: sconfitta (ma era annunciata) a San Mauro

San Mauro – Rices Vercelli 72-47

Chiantaretto 8; Gagnone 10; Agoglia 5; Maccapani; Conte 2; Cappello; Liberali 14; Volpe; Sow 5; Cattaneo, El Hammami 1.

Allenatore Antonio Galdi, vice allenatore Max Acquadro.

San Mauro – Niente da fare in quel di San Mauro: contro una squadra più esperta e strutturata (il copione di tutte le partite o quasi, insomma) la squadra di Galdi (priva di Vercellone) porta a casa un'altra sconfitta in una partita tutto sommato piacevole e combattuta.

Peccato per il primo quarto: i padroni di casa- con Barbaria e Cibrario Sent sugli scudi - hanno sovrastato i vercellesi e hanno messo in cassaforte quei punti necessari (23 a 9) per vivere di rendita.

Bella la reazione dei Rices nel secondo quarto (parziale di 11 a 11), bella, dicevamo, ma insufficiente per una rimonta: tutta colpa, soprattutto, dell'imprecisione a canestro, soprattutto nelle bombe da tre (Galdi ha tentato la carta Cattaneo ma il giocatore, oggi, non aveva la mira giusta). Buona, invece, sempre nel secondo quarto, la prova di Chiantaretto, che però si è un po' spento (peccato) nella parte restante della gara.

Poca da dire sul terzo quarto dominato, dai torinesi. Da segnalare qualche buono spunto di Gagnone e di Saw, apparso meno macchinoso rispetto alle prove precedenti.

Senza storia l'ultimo tempo, ormai i giochi erano fatti, con qualche bella percussione del solito Liberali.



72 a 47 il punteggio finale.

Spazio ai giovanissimi anche in questa partita. Da alcuni di loro - Conte, Volpe e Maccapani – qualche segnale positivo che fa ben sperare per la parte finale del campionato.