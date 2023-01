Importante pareggio di Engas Hockey Vercelli con Edilfox Grosseto (2-2)

Pareggio casalingo di carattere, ed importante in ottica classifica, di Engas Hockey Vercelli ottenuto con il Grosseto, squadra di altissima classifica, per 2 a 2.

Primo tempo un po’ timido da parte di HV, al contrario il Grosseto appare più centrato, ma non cinico chiudendo, infatti, la frazione avanti di una sola rete. Nel secondo, HV la recupera, ri-subisce il sorpasso e ancora raggiunge i toscani. Da segnalare due importanti aspetti per comprendere davvero la caratura di questo pari: la perdurante assenza di un uomo importante come Oruste e il cambio in meno causato dall’improvvisa partenza di Loguercio. Altra nota positiva il debutto di Petrocchi, apparso con molti minuti nelle gambe e voglioso di inserirsi al meglio negli schemi di Crudeli.

In classifica HV ora è a 19 punti, sempre ottava. La prossima settimana sarà densa di impegni per i bicciolani: mercoledì l’impegnativo quarto di finale di Coppa Italia a casa della corazzata Trissino, sabato la trasferta a Follonica (quinto in classifica in questo momento). Per entrambi i match il via è fissato per le 20.45.

Primo tempo: la prima conclusione pericolosa è degli ospiti, su una ripartenza dovuta ad un’imprecisione in attacco di HV, Verona interviene su Mount. Al quinto, un’azione dell’Engas termina con una sbavatura di Zuccchetti che perde palla quasi a centrocampo: il Grosseto riparte fulmineo con Mount che serve De Oro, quest’ultimo tira e segna dalla media distanza centrale l’1-0. I nerogialloverdi rispondono con una conclusione di Neves. Poi, su azione, Zucchetti dalla destra tira forte dalla tre quarti, Menichetti para. A seguire, Verona si oppone a Paghi. Grosseto gioca incisivamente, con passaggi precisi e azioni pungenti. In più, i toscani dispongono di una panchina lunga, tanto che al decimo minuto Achilli effettua ben tre cambi contemporanei: dentro Nacevich, Saavedra e Franchi (fuori Mount, Paghi e De Oro). Contemporaneamente, fa il suo debutto nelle file dell’Engas Elia Petrocchi, arrivo del mercato invernale, al posto di Canet. Neves ci prova con tiro improvviso dalla destra, su cui Menichetti para. Saavedra tenta un tiro potente che termina a lato. A seguire, ancora Neves chiama Menichetti all’intervento. A causa di una palla persa su un disimpegno, il Grosseto si rende pericoloso con Zucchetti a sventare la manovra. Subito dopo, altre due conclusioni degli ospiti con Saavedra e Rodriguez: entrambe trovano Verona reattivo. A dieci dal termine doppio cambio per HV: dentro Canet e Zucchiatti per Tataranni e Zucchetti. Nelle file avversarie, invece, rientra De Oro per Rodriguez Figureoa. Al ventesimo, bella parata di Verona su De Oro, servito dal rientrato Mount. Tataranni rileva Petrocchi. Verona blocca un tiro di Paghi. Su punizione, per intervento subìto sulla stecca di Canet, Zucchiatti è pericoloso con un tiro (frutto di uno schema) dalla destra che termina di poco a lato. Un’intesa Paghi-De Oro porta il secondo alla conclusione, deviata da Neves. Canet produce una buona chance per i vercellesi dalla sinistra con la pallina fuori di poco. Il tempo si conclude con due azioni in avanti del Grosseto, la prima termina con un tentativo di girata volante in area di Cabella. Si va a riposo sullo 0 a 1.

Secondo tempo: si ritorna in pista con una conclusione per parte, prima di Mount e poi di Zucchetti. Poi, un tiro da sotto porta dello stesso numero 84 nerogialloverde viene bloccato da Mount. Al quarto, cartellino blu per Rodriguez Figureoa che stende Tataranni su una ripartenza. Canet batte forte e centrale il tiro ad uno: Menchetti para. HV prova a far fruttare il power play con due azioni, la seconda conclusa da Zucchetti, ma non vi riesce, complice una buona gestione del possesso da parte del Grosseto. Al termine dei due minuti di vantaggio numerico vercellese, ospiti pericolosi con Saavedra dalla sinistra, Verona interviene bene. Robusta occasione per il pareggio dell’Engas con una bella iniziativa di Tataranni che resiste a più cariche per poi giungere al tiro che, però, si spegne fuori. All’ottavo, Neves subisce fallo in area, viene assegnato il rigore. Lo batte il medesimo portoghese con maestria: la pallina passa sotto la gambe di Menichetti, siamo 1-1. Segue un’alza e schiaccia di Tataranni, fuori di poco. In contropiede, Zucchetti tira alto dalla sinistra; sul rovesciamento di fronte ancora Saavedra è pericoloso. Verona si segnala poi per due belle parate su De Oro nell’arco della medesima azione. Esce Zucchetti, entra Petrocchi. Poi, Verona si oppone di casco su Rodriguez Figueroa. Il Grosseto, quando mancano dodici minuti al termine, intercetta un passaggio avversario e si butta in contropiede: Nacevich tira dalla fascia destra, Verona para ma Rodriguez Figureroa si avventa sulla ribattuta, insaccando, dalla parte opposta di campo, il vantaggio toscano. HV reagisce con due tiri: prima di Neves e poi di Tataranni. Proprio il capitano, al quindicesimo, dalla tre quarti centrale trova un gran gol che vale il 2 a 2. A seguire, Mount si rende insidioso con una girata in area. Poi Canet ci prova dalla fascia sinistra. A seguire, Neves porta insidia concludendo fuori di un soffio. Verona para su Franchi e subito dopo il Grosseto coglie un palo. Ancora Neves tira dalla media distanza, fuori. La partita si conclude con due iniziative degli ospiti e un break negli ultimi secondi di Tataranni. Score finale: 2-2

TABELLINO

Formazioni: ENGAS HOCKEY VERCELLI : 85 Verona in porta, 7 Oruste, 8 Tataranni (C), 11 Petrocchi, 18 Zucchiatti, 74 Neves, 84 Zucchetti, 99 Canet, 88 Raffa Allenatore: Roberto Crudeli EDILFOX GROSSETO : 14 Menichetti fra i pali, 2 Mount, 4 Nacevich, 5 Saavedra, 7 De Oro, 8 Paghi, 9 Franchi, 6 Rodrigurz Figueroa, 10 Sassetti, 17 Cabella. Allenatore: Michele Achilli

Arbitri : Luca Molli e Massimo Nucifero

RETI: 1° T -20’34 De Oro (Grosseto) 0-1 2°T -17’46 Neves (HV), R, 1-1;-11’52 Rodriguez Figureoa (Grosseto) 1-2; -9’39 Tataranni (HV) 2-2

Cartellino blu: 2°T -21’35 Rodriguez Figueroa (Grosseto)