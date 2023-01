Scuola, da lunedì iscrizioni al nuovo anno. Ecco come procedere

Lunedì 9 gennaio aprono le iscrizioni scolastiche per l’anno accademico 2023/2024. Come afferma la circolare del Ministero dell’Istruzione del 30 Novembre 2022, le iscrizioni quest’anno si effettueranno online per tutti gli istituti, ad eccezione delle scuole dell’infanzia. Prima di procedere con l’iscrizione sarà necessario inserire le informazioni anagrafiche dell’alunno/a, utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS di un genitore o di chi ne fa le veci. Questa procedura è già attiva nella sezione “Iscrizioni online” del sito del Ministero.

Dalle ore 8 di lunedì 9 verrà attivata anche la seconda parte della procedura, relativa alla vera e propria iscrizione. Sarà possibile completarla fino alle ore 20 del 30 gennaio.

Per l’iscrizione alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, basterà dunque seguire le indicazioni del Ministero online. Sarà possibile fare domanda per un solo istituto, e inserirne in subordina un massimo di altri due nel caso di esaurimento posti nell’istituto richiesto.

Le domande di studenti DSA o con disabilità dovranno essere completate con le relative diagnosi e opportuni documenti rilasciati dall’ASL. I genitori, o tutori legali, saranno informati in tempo reale dell'esito della procedura di iscrizione tramite mail e tramite l’applicazione IO.

Sarà possibile modificare la domanda di iscrizione, se prima del 30 gennaio, contattando direttamente l’istituto destinatario e chiedendo la restituzione della domanda. Si dovrà quindi attendere l’aggiornamento del sistema e successivamente procedere alla modifica. Nel caso di necessità di modifica dopo il 30 gennaio, sarà necessario richiedere il nulla osta alla scuola destinataria e il trasferimento al nuovo istituto.

Rimangono escluse dal sistema “Iscrizioni online” le seguenti categorie, che dovranno quindi presentare una domanda cartacea:

- scuole dell’infanzia

- terze classi dei licei artistici e degli istituti tecnici

- gli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.

Ulteriori informazioni e allegati relativi ai moduli di iscrizione cartacei sono reperibili al seguente link: https://www.miur.gov.it/-/circolare-n-33071-del-30-novembre-2022

La procedura online è invece accessibile dal seguente link: www.istruzione.it/iscrizionionline/