La Befana scende in piazza Cavour

Un doppio appuntamento chiuderà il periodo delle feste natalizie.

Oggi, venerdì 6 gennaio, in occasione dell'Epifania, torna in piazza Cavour la festa organizzata dal Comune e dai Vigili del Fuoco di Vercelli, con tanto di attesa discesa della Befana.

Il pomeriggio prevede, dalle ore 16.30 storie, racconti, giochi e spettacoli per tutta la famiglia e, alle 18 la tradizionale discesa della Vecchia signora con distribuzione di caramelle ai più piccoli. Una festa resa possibile dalla disponibilità dei Vigili del Fuoco, che si presteranno come tutti gli anni per "volare" sopra la piazza.

In serata, alle ore 21, al Teatro Civico, è invece in programma il Gala Lirico dell'Epifania, dal titolo "Celebri arie d'opera" e che avrà come protagonisti i soliti dell'Accademia d'AaZ.

L'ingresso all'evento è a offerta libera e il ricavato della serata verrà devoluto alla Comunità di Sant'Egidio Piemonte Onlus.