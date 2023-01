Al Civico il Cyrano di Arturo Cirillo

Rivisitato in chiave musicale e poetica, arriva al Teatro Civico di Vercelli (domenica 8 gennaio alle 21) il Cyrano De Bergerac di Edmond Rostand, adattato e diretto da Arturo Cirillo. Il regista e attore sarà in scena con Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Valentina Picello (vincitrice del premio Hystrio 2022 all'interpretazione), Giulia Trippetta e Giacomo Vigentini.

Si tratta del quinto spettacolo in cartellone della stagione teatrale firmata dal Comune di Vercelli e Fondazione Piemonte dal Vivo. Un musical, o meglio uno spettacolo di teatro-canzone, per raccontare una celeberrima storia d’amore tra Cyrano, Rossana e Cristiano.

Arturo Cirillo, attore e regista partenopeo, è fra i più quotati dell'ultimo ventennio, una certezza in tema teatrale. Detentore di un palmarès invidiabile: due volte Premio Ubu, la prima nel 2004 per la miglior regia e la seconda nel 2006 come miglior attore non protagonista, premio Coppola-Prati, premio Hystryo, premio Vittorio Gassman, premio Vittorio Mezzogiorno, oltre a vari riconoscimenti dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro.

Lo spettacolo che andrà in scena domenica sera sarà una contaminazione dell'intramontabile commedia di Rostand, un musical-varietà sfavillante, con cilindro, piume e paillettes. Divertente ma anche delicatamente tragico (come ogni storia d'amore impossibile) dove la poesia svolge un ruolo fondamentale.

Lo spiega bene il regista in una nota stampa.

«Ne ho accentuato il lato poetico e visionario e meno quello di uomo di spada ed eroe della retorica, con delle rielaborazioni di quelle musiche, ma anche con elaborazioni di altre musiche, da Èdith Piaf a Fiorenzo Carpi. Un teatro canzone, o un modo per raccontare comunque la famosa e triste vicenda d’amore tra Cyrano, Rossana e Cristiano attraverso non solo le parole ma anche le note, che a volte fanno ancora di più smuovere i cuori, e riportarmi a quella vocazione teatrale, che è nata anche grazie al dramma musicale di un uomo che si considerava brutto e non degno d’essere amato. Un uomo, o un personaggio, in fondo salvato dal teatro, ora che il teatro ha più che mai bisogno di essere salvato».

Spettacolo in abbonamento. Per i non abbonati l'acquisto del biglietto si potrà effettuare in teatro a partire da un’ora prima dell’inizio delle recite.