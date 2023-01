Affittare o comprare: quale è la scelta migliore

La scelta di acquistare o noleggiare un sollevatore dipende dal caso specifico. Le attrezzature nuove sono piuttosto costose. Invece i modelli usati sono più economici. Qualora intendiate utilizzare la macchina periodicamente e non disponiate di un budget elevato, è meglio noleggiarla. Il costo sarà ancora più basso. Qui potete trovare l'opzione migliore https://machineryline.it/-/sollevatori-telescopici--c399.

Nella scelta di un buon sollevatore telescopico, è importante definire il tipo di lavoro per il quale è necessario. Ciò determinerà l'altezza massima di sollevamento o di scarico. Un altro criterio importante è la sua capacità produttiva, nonché il tempo impiegato dalla macchina per svolgere il lavoro richiesto e la sua capacità di carico.

Tutti i marchi sono disponibili in vendita presso i rivenditori affidabili. La classificazione dei sollevatori consente di trovare rapidamente l'opzione commerciale più adatta per qualsiasi tipo di azienda. Le macchine di seconda mano possono essere facilmente acquistate tramite gli annunci. Tuttavia, è necessario sceglierli con attenzione, perché vi serve una macchina di qualità che duri negli anni, che non si rompa e che porti profitti regolari. Non rimandate l'acquisto di un carrello elevatore: è il momento di portare la vostra attività al livello superiore!

Un sollevatore telescopico rappresenta un attrezzo per il sollevamento e la movimentazione di determinati carichi. Grazie alla possibilità di controllare la torretta a distanza tramite un sistema elettronico di ultima generazione e un telecomando, l’attrezzo è indispensabile nei diversi cantieri, nelle aree più difficili da raggiungere e in quelle pericolose. I sollevatori telescopici vengono utilizzati nell'edilizia, nei magazzini, nell'agricoltura e nella manutenzione stradale.

La progettazione del sollevatore telescopico

Il sollevatore telescopico è costituito da una torre girevole, che a sua volta include:

braccio telescopico;

cabina;

telecomando;

trazione - carrozzeria, trazione integrale, motore e stabilizzatori.

Il braccio telescopico è costituito da una struttura estensibile in acciaio a controllo idraulico. Il telecomando permette di azionare il veicolo a distanza senza sforzi: spostare il caricatore, girare la cabina, installare gli stabilizzatori, estendere il braccio e cambiare gli accessori. La trazione è composta da quattro ruote indipendenti alimentate da un potente motore diesel. Di conseguenza, la macchina può muoversi agevolmente anche su terreni accidentati e manovrare senza problemi in spazi piccoli e stretti.

Gli optional dei modelli di sollevatori telescopici comprendono un braccio dell'argano con gancio (funzione gru), cestello di sollevamento per le persone (funzione ascensore), forche per il sollevamento dei pallet, leva con gancio per l'aggancio rigido e benna.

I migliori marchi di sollevatori a braccio telescopico

Prima di acquistare un macchinario speciale, bisogna informarsi sui migliori produttori di sollevatori rotanti. Queste sono note aziende europee:

Merlo;

Manitou;

Dieci.

Tutti i prodotti di questi marchi sono versatili, potenti, affidabili, pratici, efficienti dal punto di vista dei consumi e dotati di altre caratteristiche eccezionali che permettono loro di affrontare qualsiasi tipo di sfida in diversi settori industriali. Tuttavia, ogni marchio vanta particolari capacità e vantaggi.