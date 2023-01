Covid, continua il calo nella curva dei contagi: nel vercellese 25 casi nuovi al giorno

Continua a scendere, in Piemonte, la curva dei contagi da covid19: a rilevarlo è il report settimanale della Regione che evidenzia come l'occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 7,4%, quella dei posti letto in terapia intensiva è all'1,6%, entrambe in calo rispetto alla scorsa settimana, mentre la positività dei tamponi è al 6,1%.

I dati del Piemonte si confermano migliori rispetto a quelli nazionali.

Tra il 30 dicembre al 5 gennaio i casi medi giornalieri dei contagi sono stati 736. Suddivisi per province: Alessandria 84, Asti 43, Biella 33, Cuneo 77, Novara 65, Vercelli 25, VCO 39, Torino città 128, Torino area metropolitana 227.

In totale, su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 5.154 (-913). Questa la suddivisione per province: Alessandria 588 (- 146), Asti 302 (-21), Biella 228 (-6), Cuneo 539 (-139), Novara 456 (-109), Vercelli 176 (-31), VCO 201 (-73), Torino città 897(-103), Torino area metropolitana 1.587 (-285).