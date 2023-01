Con l'Epifania altro boom per le tavole piemontesi

Con le ultime partenze per il lungo ponte dell'Epifania salgono a oltre 13 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza durante le festività di fine ed inizio anno, con un forte aumento del 13% rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ diffusa in occasione del 6 gennaio, che 5 milioni di italiani hanno scelto di trascorrere fuori casa spinti anche dalle favorevoli condizioni climatiche. 200 euro di spesa per la tavola

La spesa media degli italiani è di 575 euro per persona in aumento del 28% rispetto allo scorso anno. Oltre 1/3 (duecento euro circa) è destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche in mercati, feste e sagre di Paese da riportare a casa come souvenir. Sul podio delle destinazioni salgono le città e le località d’arte con il 54%, anche per la mancanza di neve nelle aree collinari, seguite dalla montagna con il 23% mentre il resto si è diviso tra campagna, terme, laghi con la riscoperta del turismo di prossimità. Coldiretti: "Il Made in Piemonte conquista i turisti"