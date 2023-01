La stagione degli Anacoleti riparte da "Circo Kafka"

La stagione “Motus” di Officina Anacoleti si affaccia sul nuovo anno con uno degli spettacoli più brillanti di tutto il cartellone: "Circo Kafka", interpretato da Roberto Abbiati con la partecipazione alle musiche dal vivo di Johannes Schlosser, per la regia di Claudio Morganti. L'appuntamento è venerdì 13 gennaio alle 21 all'Officina Anacoleti di corso De Gregori 28.

Lo spazio scenico è un surrogato di circo. È il dramma di K, o forse la commedia di K, che si sveglia e trova poliziotti vestiti di tutto punto nella sua camera. Alle persone che ogni giorno si alzano per andare a lavorare, cose del genere possono anche succedere e possono succedere anche ai ladri di polli ma ai delinquenti blasonati no, lì è più difficile perché loro comandano. Dunque, una mattina K si sveglia e trova due poliziotti vicino al suo letto. "Beh spiegatemi il motivo della vostra invasione in camera mia!" "Niente. Proprio niente, non possiamo dirle niente".

Come un residuato bellico K vive di bizzarre congiunture, prigioniero di se stesso in una soffitta ingombra di cose inutili, cianfrusaglie, trovarobato da bancarella di periferie, macchine di novecentesca memoria. Dal cuore di tenebra del Kafka del Processo, Roberto Abbiati e Claudio Morganti, fanno brillare sul palcoscenico, una esilarante partitura. Perché sono solo suoni quelli che abitano questo Circo Kafka messo in piedi dai due con artigianale perizia, utilizzando oggetti e materiali di recupero, come un baraccone del paese dei balocchi, in viaggio premio in un mondo di marionette.

Abbiati, un Buster Keaton muto e stralunato, recita il suo Josef K. tutto sussurri e gridolini, occhiate e stupori, smorfie e ammiccamenti. Morganti lo dirige con giocoso altruismo ma è impossibile distinguere l’uno dall’altro. Poi Abbiati balla da solo, suona la cornamusa, fischietta l’armonica, si sdoppia, si veste e si traveste, immerso in un bric à brac che sa di squisito chiacchiericcio drammatico (prezioso il contributo sonoro dal vivo di Johannes Schlosser), tanto da esalare profumi nobili, da Brecht a Grosz, da Beckett a Kraus.

Per lo spettacolo di venerdì 13 gennaio alle 21 all'Officina Anacoleti di corso De Gregori 28, la biglietteria apre alle 20. Biglietto intero 15 euro, ridotto 10. È consigliata la prenotazione: https://www.anacoleti.org/prenotazione-spettacoli/ spettacoli@anacoleti.org o telefonando al 335.5750907.