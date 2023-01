Polizia Postale, 68 gli indagati per pedopornografia in Piemonte e Val d'Aosta

Sono 68 le persone indagate in Piemonte e val d'Aosta per pedopornografia nel 2022 dal Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale. È quanto emerge dai dati relativi agli ultimi 12 mesi.

La prima è stata condotta sotto copertura dal personale del Centro, all’interno di canali Telegram dedicati alla diffusione, anche mediante sottoscrizione di abbonamenti a pagamento, di contenuti realizzati mediante sfruttamento sessuale di minori. Gli investigatori, interagendo direttamente in chat con gli utenti responsabili della diffusione, anche grazie alla capitalizzazione delle tracce informatiche e finanziarie enucleate, hanno potuto identificare gli utilizzatori dei nicknames destinatari dei 26 decreti di perquisizione emessi dall’autorità giudiziaria, che hanno consentito di indagare 26 persone, 3 delle quali tratte in arresto .

La seconda, anch'essa avviata in modalità sotto copertura su Telegram, con la direzione della Procura della Repubblica di Torino ha visto l'esecuzione di 12 perquisizioni su tutto il territorio nazionale, ad esito delle quali sono stati denunciati in stato di libertà 9 utenti per diffusione e detenzione di materiale pedopornografico, mentre altri 3 sono stati tratti in arresto in flagranza di reato.