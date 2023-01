«Un grande amico che era entrato nel cuore di tutti noi». Applausi e commozione per l'ultimo saluto a don Scavarda - FOTO

«Mentre la Chiesa universale dà l’addio a Benedetto XVI, noi accompagniamo te, caro don Augusto, in questo momento di passaggio». Un saluto commosso, quello di monsignor Marco Arnolfo, arcivescovo di Vercelli, che ha presieduto le esequie di don Augusto Scavarda, parroco di Isola, Sacro Cuore e Caresanablot, morto all'improvviso martedì pomeriggio. «Abbiamo perso un grande amico che era entrato nel cuore di tutti», ha detto l'arcivescovo.

leggi anche: ADDIO A DON AUGUSTO SCAVARDA

Centinaia i fedeli che hanno riempito la chiesa del Belvedere per l'ultimo saluto a un sacerdote apprezzato per il carattere accogliente, lo spirito positivo e propositivo, l'attenzione ai parrocchiani e ai giovani.

Originario di Foglizzo, sacerdote dal 1980, don Scavarda era stato destinato a Vercelli nel 2011: prima come parroco di Sant'Antonio al rione Isola e Santa Cecilia di Caresanablot, poi, dal 2017 anche alla guida del Sacro Cuore.

«Dopo la messa di martedì mi hai detto: Porto a riposare questo cuore al quale ho chiesto troppo negli ultimi giorni - ha detto don Guido Candela, direttore della comunità salesiana vercellese, ricordando l'ultimo incontro con il confratello -. Sempre con il sorriso in volto, ma non ti sei mai risparmiato».

A tenere l’omelia è stato invece l’ispettore salesiano don Leonardo Mancini che ha tratteggiato la personalità di don Scavarda, partendo dalle parole usate da don Augusto nella lettera di richiesta di ammissione all’ordinazione: «Scrisse: Dono con gioia la mia vita a Dio. E quel tratto gioioso non lo ha mai abbandonato. Anzi si è rafforzato negli anni trasformandosi in vicinanza ai fedeli, in spirito d’accoglienza, sempre col sorriso, con l’entusiasmo di quell’iniziale affidamento a Dio. Ora quella promessa è giunta a compimento e Dio ti accoglie tra le sue braccia».

A salutare il feretro un lungo applauso di gratitudine, che ha accompagnato don Scavarda nell'ultimo viaggio, verso la sua Foglizzo, dove verrà tumulato nella tomba di famiglia.