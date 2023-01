Testore si è dimesso da presidente del Cigliano Calcio

Giorgio Testore non è più il presidente del Cigliano Calcio (1^ Categoria). Le motivazioni sono da ricercare nell'impegno politico che Testore affronterà con la lista Cigliano Futura, in vista delle elezioni comunali del 2024. Al fine di evitare eventuali contrasti con l'attuale amministrazione, il patron giallorosso si fa da parte; ad oggi però non c'è ancora un successore.