Top e Flop di Serie C Girone A: curiosità statistiche e la situazione della Pro Vercelli

Il palinsesto delle scommesse calcio della Serie C girone A su Betfair offre una panoramica dettagliata delle squadre favorite e di tutte le statistiche, in una classifica corta che racchiude le prime 5 posizioni in una forbice strettissima di 3 punti.

La Pro Vercelli si mantiene a galla nel limbo dei playoff alla nona posizione, tuttavia, l’andamento statistico deve essere migliorato perché nelle ultime gare la squadra non ha brillato. Ecco le curiosità statistiche e tutti i top e flop della Serie C Girone A 2022 – 2023.

Pro Vercelli al Top in trasferta nelle ultime 5 gare

Se la situazione generale in classifica non mostra una squadra in pieno decollo verso l’alto, le statistiche delle gare in casa offrono quote delle scommesse sportive abbastanza favorevoli per la Pro Vercelli. Lo score delle ultime 5 gare disputate al Silvio Piola è di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, con 8 punti messi in cassaforte nelle ultime 4 gare casalinghe. La squadra deve lavorare su questo punto di forza per tentare la scalata in classifica e puntare alla Serie B.

FeralpiSalò e Vicenza al Top

Hanno chiuso le prime 20 gare nelle prime 2 posizioni in classifica con 1 punto di distacco, FeralpiSalò al primo posto con 38 punti e Vicenza in piena fase di inseguimento a 37 punti. Le curiosità statistiche sono particolarmente interessanti, perché la prima possiede il reparto offensivo più forte del girone A con soltanto 11 gol subiti mentre il Vicenza schiera il reparto offensivo più devastante di questo lato della Serie C: 38 gol in 20 gare. Il capocannoniere attuale gioca con i Veneti ed è l’Argentino Ferrari con 10 gol segnati.

Flop Virtus Verona

Nel limbo dei Playout la Virtus Verona mette in scena un flop generale ribaltato nelle ultime 4 gare dove ha messo a segno ben 10 punti. Tuttavia, 5 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte sono ancora poche, proprio alla luce delle 3 vittorie nelle ultime 4 gare, per raggiungere il Top la Virtus Verona dovrà mantenere questo ritmo e macinare punti per agguantare la decima posizione che gli consentirebbe di arrivare a giocare i playoff e avere una chance in più di fare il botto.

Padova nel limbo fra top e flop

Con 7 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, il Padova si trova in bilico alla decima posizione e deve migliorare lo score per mantenere la zona playoff. Le sconfitte contro San Giuliano e Lecco hanno pesantemente minato il cammino dei Biancoscudati e il derby contro il Vicenza non aiuta a facilitare le cose. Il punto di forza della squadra sono le gare casalinghe e da questo deve ripartire.

Pro Patria al top

Con 11 punti nelle ultime 5 gare disputate, la Pro Patria è la squadra più forma attualmente insieme alle prime due della classifica e si mantiene a 6 punti di distacco dalla vetta: Total Top per la squadra Lombarda.