Tragico incidente: muore schiacciato dal proprio camion

Tragico incidente questa mattina, mercoledì 3 gennaio, a Stresa, dove un autista originario di Borgosesia ha perso la vita dopo esser stato schiacciato dal proprio camion.

Dalla prime ricostruzioni, verificate, l’uomo, di 53 anni, aveva parcheggiato il proprio mezzo in discesa in via Vignolo. Improvvisamente, però, il camion si sarebbe mosso da dove era stato lasciato, travolgendo l’autista, che era da poco sceso dalla portiera, per poi andarsi a schiantare contro il muro di una casa.

Nonostante gli interventi dei sanitari del 118 e dei carabinieri, per il cinquantenne non c’è stata possibilità di salvezza.