Aveva più di un chilo di hashish e 3mila euro in contanti: 19enne in arresto

Carabinieri della Stazione di Crescentino, nella tarda serata di ieri 2 gennaio 2023, hanno arrestato in flagranza di reato M.E., 19enne di Lannporo, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e hanno denunciato in stato di libertà un 18enne pure residente in paese. Anche per lui le accuse sono detenzione ai fini di spaccio.

Nel corso dell'operazione sono stati rinvenuti e sequestrati complessivi 1.250 grammi circa di hashish, 50 di marijuana, il necessario per il confezionamento dello stupefacente in dosi nonché circa 3.000 euro ritenuti provento dell'illecita attività.

Nel medesimo contesto sono stati rinvenuti, nella disponibilità del 18enne, anche tre cartelli stradali risultati di proprietà del Comune di Lamporo, motivo per il quale al giovane è stata contestata anche la presunta ricettazione.