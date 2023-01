Addio a don Augusto Scavarda: Isola, Belvedere e Caresablot in lutto

Vercelli dice addio a don Augusto Scavarda, sacerdote salesiano, parroco del rione Isola, del Sacro Cuore al Belvedere e di Caresanablot. Aveva 70 anni ed è stato stroncato da un malore mentre era nell'appartamento all'interno della casa salesiana del Belvedere. In mattinata non si era sentito bene e per questo aveva deciso di ritirarsi per riposare un po'.

Don Scavarda è sempre stato un sacerdote molto apprezzato nelle parrocchie che gli erano state affidate; una persona aperta e un animatore per vocazione anche in zone complesse come l'Isola. Nel quartiere, insieme al Comitato Rione Isola, composto da laici, è stato tra i promotori di tante iniziative volte a creare uno spirito comunitario e occasioni di incontro e partecipazione sociale.

Amava la vita della parrocchia e, da salesiano, anche i momenti di socialità rivolti ai più giovani: all'Isola, in particolare, era stato coinvolto nella riscoperta di luoghi di fede e nella creazione di nuove occasioni di incontro per i parrocchiani: dalla benedizione degli zaini degli studenti e delle sacche dell'hockey a inizio stagione, per arrivare al restauro di una piccola edicola campestre poi diventata meta di devozione nel periodo mariano. Momenti, questi come molti altri, che erano serviti a far sentire gli isolani più comunità. Non era raro, soprattutto prima del Covid, vederlo al Pala Pregnolato a seguire le partite di hockey, sport che è nel dna del rione.

Numerosissime le attestazioni di lutto e di stima che tantissimi vercellesi stanno lasciando in queste ore sui social. «Al momento - si legge sul sito della diocesi - non sono stati fissati gli orari per il rosario e i funerali».

(notizia in aggiornamento)