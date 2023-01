In ricordo di Edoardo, morto a 27 anni

«Domenica 8 gennaio terremo una piccola cerimonia per ricordare il nostro amatissimo figlio, Edoardo. Se avete conosciuto Edoardo e volete condividere un ricordo, siete i benvenuti a questo evento, che si terrà alla palestra Iron Gym di via Sesone 15, alle 15, a Borgosesia». A poco meno di un mese dalla morte, avvenuta in Sudafrica, la famiglia Barbaglia Buonanno ricorda "Lallo", morto a soli 27 anni. In una toccante lettera inviata al Corriere Valsesiano e pubblicata poco prima di Natale, l'ex vicesindaca di Borgosesia, il marito e i fratelli del giovane hanno ricordato con grandissimi umanità e affetto la lunga battaglia condotta al fianco del ragazzo per affrontare la depressione che lo affliggeva da tanti anni e che, alla fine, ha avuto la meglio sull'allegria, la voglia di vivere, i progett per il futuro, gli affetti.

«Edoardo non aveva mai vissuto in Italia e non conosceva molte persone - ricordano i parenti in un post diffuso attraverso i social - ma sappiamo che ha toccato il cuore di molti, pertanto abbiamo pensato di fare una buona cosa nel ricordarlo, rivivendo una sua grande passione, nella palestra dove si allenava quando era in visita in Italia. Chi lo vorrà, avrà occasione di dire due parole in ricordo di Edoardo, per celebrare e ricordare la sua vita. A noi resterà il dolore ed un vuoto immenso e incolmabile, ma vogliamo che Edoardo sia ricordato con un sorriso».